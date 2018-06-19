22:22
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Иран – Испания: прогноз на матч Чемпионата мира 2018

38 Читати новину українською
Иран – Испания: ставка букмекеров на матч Чемпионата мира 2018
Иран – Испания: ставка букмекеров на матч Чемпионата мира 2018

Сборной Испании во втором туре Чемпионата мира выпало играть с неожиданным лидером квартета B – сборной Ирана. Несмотря на это, именно "фурия роха" имеет больше шансов на победу, уверены букмекеры.

В William Hill испанская сборная получила довольно малый коэффициент на свою победу – 1,14. Победа сборной Ирана, которая будет приравнена к сенсации – 17,00. Ничья же оценена в 7,00.

Читайте также: Португалия – Испания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

При этом победа сборной Испании 5:0 более вероятна, чем минимальная победа Ирана 1:0 – 17,00 против 26,00 соответственно. Кроме того, победа Испании 1:0 (5,50), 2:0 (4,50), 2:1 (11,00), 3:0 (5,80) и 4:0 (9,00) имеет меньше коэффициент, чем ничья в этом матче 0:0 или 1:1 – 13,00.

Сразу у 11 игроков сборной Испании больше шансов забить гол в этой игре, чем у Резы Гучанежада или Сердара Азмуна. У двух игроков сборной Ирана коэффициент на их гол – по 5,50. У испанца Диего Косты – 1,75.

По количеству забитых голов, то "тотал больше 2,5" имеет меньший коэффициент, чем "тотал меньше 2,5" – 1,73 против 2,00 соответственно.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

Букмекеры из PariMatch дают еще больший коэффициент на победу Ирана – 20,00. Победа Испании 1,20. Ничья – 6,70.

Ожидается, что испанцы забьют большое количество голов. Гол Испании в этом матче имеет коэффициент 1,07. "Индивидуальный тотал больше 2,5 Испания" – 2,23. При этом "победа Испании 3:0, 3:1 или 3:2" оценена в 4,30. Например, гол Ирана в этой игре – 2,80.

"Фаворит" дает самый высокий коэффициент на победу Ирана – 21,00. Победа Испании – 1,21.

"Тотал больше 1,5" оценен в 1,24, а "тотал больше 2,5" – 1,84. Традиционно большая вероятность гола в исполнении испанцев – "индивидуальный тотал больше 0,5 Испания" только 1,03. Что касается их соперников, то "индивидуальный тотал больше 0,5 Иран" – 2,75. При этом букмекеры не выставили коэффициенты только на "индивидуальный тотал больше 1,0 Иран" – 10,25. На большее количество голов коэффициент уже выставили.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук