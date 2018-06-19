Иран – Испания: прогноз на матч Чемпионата мира 2018

Сборной Испании во втором туре Чемпионата мира выпало играть с неожиданным лидером квартета B – сборной Ирана. Несмотря на это, именно "фурия роха" имеет больше шансов на победу, уверены букмекеры.

В William Hill испанская сборная получила довольно малый коэффициент на свою победу – 1,14. Победа сборной Ирана, которая будет приравнена к сенсации – 17,00. Ничья же оценена в 7,00.

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При этом победа сборной Испании 5:0 более вероятна, чем минимальная победа Ирана 1:0 – 17,00 против 26,00 соответственно. Кроме того, победа Испании 1:0 (5,50), 2:0 (4,50), 2:1 (11,00), 3:0 (5,80) и 4:0 (9,00) имеет меньше коэффициент, чем ничья в этом матче 0:0 или 1:1 – 13,00.



Сразу у 11 игроков сборной Испании больше шансов забить гол в этой игре, чем у Резы Гучанежада или Сердара Азмуна. У двух игроков сборной Ирана коэффициент на их гол – по 5,50. У испанца Диего Косты – 1,75.



По количеству забитых голов, то "тотал больше 2,5" имеет меньший коэффициент, чем "тотал меньше 2,5" – 1,73 против 2,00 соответственно.

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Букмекеры из PariMatch дают еще больший коэффициент на победу Ирана – 20,00. Победа Испании 1,20. Ничья – 6,70.



Ожидается, что испанцы забьют большое количество голов. Гол Испании в этом матче имеет коэффициент 1,07. "Индивидуальный тотал больше 2,5 Испания" – 2,23. При этом "победа Испании 3:0, 3:1 или 3:2" оценена в 4,30. Например, гол Ирана в этой игре – 2,80.



"Фаворит" дает самый высокий коэффициент на победу Ирана – 21,00. Победа Испании – 1,21.



"Тотал больше 1,5" оценен в 1,24, а "тотал больше 2,5" – 1,84. Традиционно большая вероятность гола в исполнении испанцев – "индивидуальный тотал больше 0,5 Испания" только 1,03. Что касается их соперников, то "индивидуальный тотал больше 0,5 Иран" – 2,75. При этом букмекеры не выставили коэффициенты только на "индивидуальный тотал больше 1,0 Иран" – 10,25. На большее количество голов коэффициент уже выставили.