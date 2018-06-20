Иран – Испания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

На Чемпионате мира сборная Испании забила три гола в ворота сборной Португалии. В матче со сборной Ирана "фурия Роха" смогла забить аж во втором тайме. Случайно.

На 53 минуте во время одной из атак испанцев, защитник иранцев Рамин Резеян неудачно выбил мяч из своей штрафной – тот попал в ногу Диего Косты и влетел в угол ворот Алиреза Бейранванда. Голкипер не сумел вовремя среагировать в этом моменте. Хотя до этого действовал довольно надежно как на линии врат, так и на выходах.

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Гол в ворота сборной Ирана