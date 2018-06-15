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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Иран обыграл Марокко на Чемпионате мира благодаря автоголу

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Иран обыграл Марокко на Чемпионате мира благодаря автоголу

Сборные Марокко и Ирана сыграли во второй игровой день Чемпионата мира. Их игра состоялась в Санкт-Петербурге.

Несмотря на довольно напряженную игру и немалое количество моментов, зрители на трибунах увидели забитый гол уже в добавленное арбитром время. До этого надежно действовали вратари, промахивались из забивных позиций сами игроки.

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Игра запомнилась большим количеством грубых моментов в исполнении обеих сборных. Несмотря на это судья показал не так и много предупреждений игрокам. Однако в конце второго тайма до аж шесть минут.

забить сборной Ирана удалось уже в добавленное арбитром время. После подачи со штрафного мяч в свои ворота срезал Боусуффа.

Марокко – Иран 0:1

Гол: Боусуффа, 90+4 (авт)

Теги: ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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