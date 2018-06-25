15:40
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Иран – Португалия: анонс матча Чемпионата мира

30 Читати новину українською
Иран – Португалия: анонс матча Чемпионата мира
Иран – Португалия: анонс матча Чемпионата мира

Сборные Ирана и Португалии на Чемпионате мира в очной встрече определят обладателя одной из путевок в плей-офф. Кто победит – тот и выйдет. Хотя португальцев устроит и ничья.

Несмотря на это, португальцы будут стараться выиграть матч против Ирана. И желательно с большим счетом. Ведь они делят первое-второе места со сборной Испании. Несмотря на то, что команды в первом матче сыграли в феерическую ничью 3:3, а во втором туре обе команды обыграли своих соперников с минимальным счетом 1:0, в случае победы обеих пиренейских сборных первое место займет та команда, которая будет иметь лучшую разницу забитых-пропущенных. Пока у команд одинаковые показатели 4:3.

Читайте также: Иран – Португалия: прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

Однако сборная Ирана не такой и простой соперник, как это может показаться на первый взгляд. В первом туре они обыграли сборную Марокко, во втором проиграли испанцам лишь из-за довольно опрометчивого гола. В этих матчах довольно надежно отыграл вратарь Ализера Бейранванд, который может претендовать на звание одного из открытий Чемпионата мира. Именно он может доставить больше всего проблем сборной Португалии.

Пока же за португальцев забивал лишь Криштиану Роналду. Все четыре гола сборной Португалии на Чемпионате мира – его авторства. Благодаря этому он в лидерах гонки бомбардиров (его опережает только англичанин Гарри Кейн, у которого пять голов). Если иранцы сумеют "нейтрализовать" Роналду, они будут иметь больше шансов. Однако ничьей в этом матче им будет мало. Надо выигрывать. А с реализацией голевых моментов у иранцев пока дела идут не слишком хорошо. В матче против Марокко гол был забит уже в добавленное арбитром время. И это оказался автогол. В матче против испанцев они так и не сумели пробить Давида де Хеа.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

Матч Португалии и Ирана будет происходить параллельно с игрой Испания – Марокко. Поэтому кто с какого места выйдет в плей-офф, команды узнают уже после финального свистка. Однако до этого они уже разберутся, кто в группе А занял первое место – Уругвай или Россия.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сегодня, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 469
Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
сегодня, 14:10 Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
Тетяна Мартинюк 70
Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
сегодня, 12:00 Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
135
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сегодня, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 1131
Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
сегодня, 10:01 Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
169
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук