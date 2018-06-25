Иран – Португалия: анонс матча Чемпионата мира

Сборные Ирана и Португалии на Чемпионате мира в очной встрече определят обладателя одной из путевок в плей-офф. Кто победит – тот и выйдет. Хотя португальцев устроит и ничья.

Несмотря на это, португальцы будут стараться выиграть матч против Ирана. И желательно с большим счетом. Ведь они делят первое-второе места со сборной Испании. Несмотря на то, что команды в первом матче сыграли в феерическую ничью 3:3, а во втором туре обе команды обыграли своих соперников с минимальным счетом 1:0, в случае победы обеих пиренейских сборных первое место займет та команда, которая будет иметь лучшую разницу забитых-пропущенных. Пока у команд одинаковые показатели 4:3.

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Однако сборная Ирана не такой и простой соперник, как это может показаться на первый взгляд. В первом туре они обыграли сборную Марокко, во втором проиграли испанцам лишь из-за довольно опрометчивого гола. В этих матчах довольно надежно отыграл вратарь Ализера Бейранванд, который может претендовать на звание одного из открытий Чемпионата мира. Именно он может доставить больше всего проблем сборной Португалии.

Пока же за португальцев забивал лишь Криштиану Роналду. Все четыре гола сборной Португалии на Чемпионате мира – его авторства. Благодаря этому он в лидерах гонки бомбардиров (его опережает только англичанин Гарри Кейн, у которого пять голов). Если иранцы сумеют "нейтрализовать" Роналду, они будут иметь больше шансов. Однако ничьей в этом матче им будет мало. Надо выигрывать. А с реализацией голевых моментов у иранцев пока дела идут не слишком хорошо. В матче против Марокко гол был забит уже в добавленное арбитром время. И это оказался автогол. В матче против испанцев они так и не сумели пробить Давида де Хеа.

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Матч Португалии и Ирана будет происходить параллельно с игрой Испания – Марокко. Поэтому кто с какого места выйдет в плей-офф, команды узнают уже после финального свистка. Однако до этого они уже разберутся, кто в группе А занял первое место – Уругвай или Россия.