Иран и Португалия сыграли вничью на Чемпионате мира

В матче между сборными Ирана и Португалии на Чемпионате мира определялась одна из путевок в плей-офф. Хотя при определенных условиях обе команды могли выйти в 1/8 финала.

Иран устраивала только победа в этом матче (ничья их устраивала только в том случае, если Испания проиграет с разницей в два и более мяча). Португальцев же устраивала и ничья, при условии, что испанцы в параллельном матче тоже не выиграют и забьют меньше голов. Хотя в случае победы они выходили на россиян. Что значительно лучше, чем Уругвай, который разгромил сборную Россию и занял первое место в группе A.

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У Португалии вся игра шла через Криштиану Роналду, который стремился забить и снова выйти в лидеры гонки бомбардиров. Однако в некоторых моментах довольно надежно играл Ализера Бейранванд. Хотя и он был отрезок, когда допустил сразу несколько результативных моментов (это произошло после того, как в него влетел его же игрок, и между ними вспыхнула ссора на поле). Но в этих моментах подстраховали другие партнеры по команде.

Единственный момент, когда вратарь не сумел спасти команду, произошел уже в конце первого тайма. Португальцы перевели мяч с одного фланга на другой, после чего Куарежма обыгрался "в стеночку" с партнером и мощно внешней стопой пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. Мяч пошел по траектории, недосягаемой для вратаря. Сборная Португалии вышла вперед.

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Зато спас свою команду Бейранванд, когда судья после видеоповтора назначил пенальти за фол на Роналду. Сам Криштиану и пошел исполнять удар с 11-метровой отметки. Но переиграть вратаря не удалось. Это стало второе нереализованное пенальти за 25 июня. До этого пенальти в ворота Египта не забил игрок сборной Саудовской Аравии. Там тоже удар отбил вратарь.

В общем арбитру матча Энрике Касересу пришлось трижды использовать видеоповтор. Кроме уже упомянутого пенальти в ворота Ирана, второй раз судья смотрел видеоповтор после откровенно грубого фола Роналду. Момент "тянул" на красную карточку, ведь была "отмашка" по лицу соперника, но арбитр ограничился желтой карточкой.

Третий раз судья использовал технологию VAR, когда Фонте сыграл рукой в собственной штрафной. Случилось это уже почти в конце матча. И тоже решение было с задержкой. Но на этот раз пенальти в матче было реализовано – мощно под перекладину пробил Карим. За мгновение Терими пробивал в ближний угол после того, как иранцам удалась быстрая атака. Если бы он забил в этом моменте, то сборная Португалии вылетела бы из турнира.

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Ничьей сборной Ирана не хватило для того, чтобы выйти в плей-офф – команда набрала лишь четыре очка и заняла третье место. Несмотря на то, что в параллельном матче испанцы сыграли в ничью 2:2 с Марокко, именно они занимают первое место в группе B и сыграют с россиянами. Португальцы лишь вторые и их соперник в 1/8 финала – сборная Уругвая.

Иран – Португалия 1:1

Голы: Карим, 90+3 (пен) – Куарежма, 45

Нереализованный пенальти: Роналду, 53