Иран – Португалия: прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

Сборные Ирана и Португалии в матче разыграют одну из путевок в плей-офф Чемпионата мира. Букмекеры отдают предпочтение европейской сборной.

В William Hill на победу сборной Португалии принимают с коэффициентом 1,67. Что касается сборной Ирана, то этот коэффициент на их победу 5,50. Ничья – 3,50.

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Коэффициент на то, что Криштиану Роналду забьет и Португалия выиграет составляет 2,30.

Несколько выше коэффициенты (но незначительно) дает PariMatch. Там победа европейской сборной оценена в 1,69. Победа сборной Ирана получила коэффициент 5,70. Ничья – 3,70.

Что касается гола в исполнении португальцев в этом матче, то ставка "тотал" больше 1,0 Португалия" – 1,40. Наиболее вероятным автором гола является Роналду – 1,84.

Наибольший коэффициент на победу Ирана в "Фаворит" – аж 6,50. В то время как на Португалию почти без изменений – 1,70. Ничья – 3,45.