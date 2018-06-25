Иран – Португалия: видео голов и моментов матча

Иран и Португалия на Чемпионате мира первый гол в матче забили уже в концовке первого тайма.

Красивый по исполнению удар удался Рикардо Куарежме. Португалец решился на удар внешней стопой ноги из-за пределов штрафной. Мяч прошел точно над Алирезой Бейранвандом и под перекладиной в дальний угол ворот.

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Гол Куарежмы в ворота Ирана

На 50 минуте Криштиану Роналду упал в штрафной площадке соперников. Судья сначала не назначил пенальти, но впоследствии пересмотрел повтор, и все-таки указал на 11-метровую отметку. Сам Роналду пошел пробивать, но не сумел переиграть вратаря – Бейранванд отразил удар португальца.

Нереализованное пенальти