Иран – Португалия: видео голов и моментов матча
Иран и Португалия на Чемпионате мира первый гол в матче забили уже в концовке первого тайма.
Красивый по исполнению удар удался Рикардо Куарежме. Португалец решился на удар внешней стопой ноги из-за пределов штрафной. Мяч прошел точно над Алирезой Бейранвандом и под перекладиной в дальний угол ворот.
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Гол Куарежмы в ворота Ирана
На 50 минуте Криштиану Роналду упал в штрафной площадке соперников. Судья сначала не назначил пенальти, но впоследствии пересмотрел повтор, и все-таки указал на 11-метровую отметку. Сам Роналду пошел пробивать, но не сумел переиграть вратаря – Бейранванд отразил удар португальца.
Нереализованное пенальти
Источник: 24 Канал
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