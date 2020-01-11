Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: когда тела погибших украинцев вернут домой

Украинские специалисты продолжают свою работу на месте крушения самолета МАУ в Иране. Они ищут вещественные доказательства, связанные с трагедией. Уже собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе.

Тела погибших украинцев вскоре могут вернуть домой. Утром 11 января электронную ДНК-формулу уже отправили экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук на своей странице в фейсбук.

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Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины,

– подчеркнул премьер.

Эксперты уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения части фрагментов самолета.

Внимание! Черные ящики отправят на экспертизу во Францию.

Эти обломки специально раскладывали, чтобы установить полноту найденных частей Boeing-737-800.