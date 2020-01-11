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      Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: когда тела погибших украинцев вернут домой

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      Место авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном / Getty images

      Украинские специалисты продолжают свою работу на месте крушения самолета МАУ в Иране. Они ищут вещественные доказательства, связанные с трагедией. Уже собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе.

      Тела погибших украинцев вскоре могут вернуть домой. Утром 11 января электронную ДНК-формулу уже отправили экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук на своей странице в фейсбук.

      Важно! Иран признал, что сбил пассажирский самолет МАУ ракетами

      Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины,
      – подчеркнул премьер.

      Эксперты уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения части фрагментов самолета.

      Внимание! Черные ящики отправят на экспертизу во Францию.

      Эти обломки специально раскладывали, чтобы установить полноту найденных частей Boeing-737-800.


      Обломки разбившегося в Иране самолета МАУ / фото офис Президента

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

      Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: реакция Украины
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      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук
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