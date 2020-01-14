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      Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами: появилось видео, на котором четко видно попадание

      184 Читати новину українською
      Сбивание самолета МАУ над Тегераном зафиксировали на видео / скриншот из видео

      В сети появилось еще одно видео, которое подтверждает: самолет МАУ в небе над Тегераном сбили две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике видно запуск обоих ракет, попадание и момент падения авиалайнера.

      Видео опубликовал в своем твиттере иранский журналист Бенгам Голипур.

      Важно: Самолет МАУ могли сбить намеренно, – Ермак

      Новое видео стрельбы по украинскому самолете МАУ. Стреляли двумя ракетами,
      – говорится в заметке.

      Самолет МАУ сбили двумя ракетами: видео из Ирана

      Отметим, что в сети уже появлялось видео с иранской ракетой. Правда, на нем было видно запуск только одной ракеты и не было зафиксировано момент ее попадания в самолет МАУ. Впрочем, эксперты "узнали" геолокацию ролика и подтвердили его подлинность.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
      • До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.


      Катастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Жертвы
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