Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами: появилось видео, на котором четко видно попадание

В сети появилось еще одно видео, которое подтверждает: самолет МАУ в небе над Тегераном сбили две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике видно запуск обоих ракет, попадание и момент падения авиалайнера.

Видео опубликовал в своем твиттере иранский журналист Бенгам Голипур.

Важно: Самолет МАУ могли сбить намеренно, – Ермак

Новое видео стрельбы по украинскому самолете МАУ. Стреляли двумя ракетами,

– говорится в заметке.

Самолет МАУ сбили двумя ракетами: видео из Ирана

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) January 14, 2020

Отметим, что в сети уже появлялось видео с иранской ракетой. Правда, на нем было видно запуск только одной ракеты и не было зафиксировано момент ее попадания в самолет МАУ. Впрочем, эксперты "узнали" геолокацию ролика и подтвердили его подлинность.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.



Катастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала