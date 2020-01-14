Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами: появилось видео, на котором четко видно попадание
В сети появилось еще одно видео, которое подтверждает: самолет МАУ в небе над Тегераном сбили две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике видно запуск обоих ракет, попадание и момент падения авиалайнера.
Видео опубликовал в своем твиттере иранский журналист Бенгам Голипур.
Важно: Самолет МАУ могли сбить намеренно, – Ермак
Новое видео стрельбы по украинскому самолете МАУ. Стреляли двумя ракетами,
– говорится в заметке.
Самолет МАУ сбили двумя ракетами: видео из Ирана
Отметим, что в сети уже появлялось видео с иранской ракетой. Правда, на нем было видно запуск только одной ракеты и не было зафиксировано момент ее попадания в самолет МАУ. Впрочем, эксперты "узнали" геолокацию ролика и подтвердили его подлинность.
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
- До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
- 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.