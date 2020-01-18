Иран согласился отдать Украине черные ящики со сбитого самолета МАУ: что об этом известно

Иран подтвердил, что по просьбе украинской власти черные ящики со сбитого украинского самолета МАУ отдадут Украине.

Эту информацию подтвердил глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаефар. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

К теме: Тела погибших в Иране украинцев доставят в Украину: названа дата

Иранский чиновник отметил, что неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информация из черных ящиков не была прочитана в Иране.

Хасан Резаефар также добавил, что ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если же это не удастся сделать, их передадут Франции.

Что известно о черных ящиках самолета МАУ

Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января через несколько часов после катастрофы. Второй – примерно в обед. Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой был существенно поврежден.

Иран сначала заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. Впоследствии иранская сторона заявила о готовности передать бортовые самописцы Украине, но после того, как они будут исследованы на месте.

10 января иранцы планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ, но не смогли из-за отсутствия технологий. Стало известно, что расшифровка пройдет во Франции, а к процессу привлекут украинских и иранских экспертов.

Офис Генпрокурора обратился к Ирану с просьбой передать Украине черные ящики со сбитого самолета. Впоследствии Украина направила второй запрос иранскому руководству. При этом, украинская власть предложила для открытия ящиков лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского. В Киев 15 января должен был приехать эксперт из Ирана, однако этого не произошло.

Основное об авиакатастрофе в Иране



Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала