Иран возобновит экономическую деятельность, несмотря на пандемию коронавируса

Президент Ирана Хасан Рухани 5 апреля заявил, что экономическую деятельность страны частично возобновят с 11 апреля. Речь идет об экономической деятельности с "низким уровнем риска".

В то же время школы, университеты, социальные, культурные, спортивные и религиозные мероприятия запрещены до 18 апреля, пишет арабское издание Asharq al-Awsat.

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Рухани не объяснил, что он имел в виду под деятельностью с "низким уровнем риска", но сказал, что его решение не противоречит рекомендациям органов здравоохранения оставаться дома.

Под надзором министерства здравоохранения все эти виды экономической деятельности с низким уровнем риска возобновятся с субботы. Две трети всех иранских государственных служащих будут работать вне офиса с субботы, 11 апреля,

– сказал Рухани.

Иран возобновляет экономическую деятельность: карта

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