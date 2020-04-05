Иран возобновит экономическую деятельность, несмотря на пандемию коронавируса
Президент Ирана Хасан Рухани 5 апреля заявил, что экономическую деятельность страны частично возобновят с 11 апреля. Речь идет об экономической деятельности с "низким уровнем риска".
В то же время школы, университеты, социальные, культурные, спортивные и религиозные мероприятия запрещены до 18 апреля, пишет арабское издание Asharq al-Awsat.
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Рухани не объяснил, что он имел в виду под деятельностью с "низким уровнем риска", но сказал, что его решение не противоречит рекомендациям органов здравоохранения оставаться дома.
Под надзором министерства здравоохранения все эти виды экономической деятельности с низким уровнем риска возобновятся с субботы. Две трети всех иранских государственных служащих будут работать вне офиса с субботы, 11 апреля,
– сказал Рухани.
Иран возобновляет экономическую деятельность: карта
Коронавирус в Иране: главное
- Иран больше всего пострадал от коронавируса из ближневосточных стран. Число погибших в стране достигло 3 452 человек из общего числа 55 743 зараженных. Каждый день количество инфицированных увеличивается минимум на 100 человек.
- Власти Ирана заявляют, что протестировали на коронавирус 90% населения. Иран надеется достичь впечатляющих результатов борьбы с коронавирусом путем тестирования.
- В Иране также строят специальные больницы для больных. Власть ввела карантинные меры, которые действуют в большинстве стран мира.
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