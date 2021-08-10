В Иране каждые 2 минуты умирает человек: вспышка COVID-19 установила жуткий рекорд

Из-за коронавируса в Иране каждые 2 минуты умирает человек. Местные власти сообщили о рекорде – за сутки болезнь унесла жизни 588 иранцев.

В Иране рекордное обострение коронавируса

В больницах страны уже не хватает коек для новых пациентов. Несмотря на это, люди не соблюдают социальную дистанцию.

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По информации государственного телевидения Ирана, каждые 2 секунды в Иране заражается еще 1 человек. В то же время почти каждые 2 минуты там умирает COVID-больной пациент.

Кроме того, 31 провинция Ирана из оранжевого уровня риска перешла в красный уровень опасности. Такую высокую смертность в стране связывают с низкими темпами вакцинации населения. Заметим, что в январе 2021 года верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил импорт вакцин американского и британского производства.

По его словам, препараты якобы являются ненадежными и могут способствовать распространению инфекции. Вместе с тем президент Ирана Эбрагим Раиси призвал правительство ускорить вакцинацию и использовать все необходимые средства для сдерживания распространения болезни.

Коронавирус в Иране: главное

По состоянию на 10 августа в Иране коронавирусом болеют более 550 тысяч человек. Среди них 6,7 тысячи в критическом состоянии.

За время пандемии от болезни умерли уже 95 тысяч иранцев.

В Иране одобрены такие вакцины от COVID-19: Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing и Sputnik V.

Полностью вакцинированных там уже более 2,7 миллиона человек.



Статистика коронавируса в Иране состоянию на 10 августа / Графика Минфина