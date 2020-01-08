Иранская ракета могла по ошибке поразить украинский самолет

Вероятность того, что иранская ракета могла по ошибке ( либо из-за криво заданной траектории, либо же отклонения от курса), поразить украинский самолёт, звучит куда более вменяемо, нежели авария по причине технической неисправности. Особенно в ночь ракетного обстрела и в стране совершившей данный обстрел.

Итак, в Иране потерпел крушение самолет украинской авиакомпании МАУ. Все пассажиры на его борту, в том числе и 15 украинцев, – погибли.

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Произойди эта трагедия в любой другой день, то первое же что пришло на ум это сам факт ужасной катастрофы на после новогодний и рождественский период. Но, только не в этот раз.

Как известно, этой ночью Иран выпустил по военным базам США в Ираке 22 ракеты. Это обстоятельство в значительной степени корректирует версии и заставляет искать иные причины трагедии, а не только банально – неисправность.

Сейчас в средствах массовой информации звучит версия, что Иран мог по ошибке сбить самолет МАУ, приняв его за американский стратегический бомбардировщик В-52Н. Именно эти бомбардировщики были направлены на остров-авиабазу Диего-Гарсиа.

Однако, представить себе, что иранские ПВО, находящиеся практически постоянно в боевой готовности, перепутали гражданский авиалайнер с бомбардировщиком, мягко говоря, сложно. И эта версия, имеет право на жизнь в том случае, если только принимать во внимание намеренное уничтожение самолета.

С другой стороны, подобный акт должен был преследовать строго определенные цели, в первую очередь – информационные. А как мы можем видеть, Иран и сам оказался буквально ошарашен сообщением о данной катастрофе.

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Вариант с террористическим актом так же имеет право на жизнь. Ведь примеры когда гражданские авиалайнеры взрывались на фоне международной конфронтации, в истории имеют место быть. Например, в памяти экспертов всплыл подрыв бомбы на борту самолета американской авиакомпании Pan Am в декабре 1988 года, осуществленный ливийскими террористами.

Но, даже не единой бомбой на борту ограничивается данная версия. Ведь могло быть и поражение из ПЗРК на взлёте. С учетом того, что самолёт, шедший курсом на взлёт, этим же курсом и потерпел крушение, поражение из ПЗРК так же имеет право на жизнь.

Но, в данном случае, исполнители теракта, либо же те, кто за ним стоит, например ИГИЛ или некая третья условно-террористическая организация, так и не объявились со своими заявлениями и декламацией мировоззренческих ретрансляций. Возможно, таковые и объявятся, но всё же, саму версию теракта пока оставим про запас, на случай развития более глубоких сценариев в этом направлении и появления новых деталей.

А вот, что наиболее интересно, так это факт совпадения крушения авиалайнера с ракетным обстрелом военных баз США на территории Ирака. И тут важен один момент, из 22 выпущенных по американским базам иранских ракет, не разорвалось – 4.

В первую очередь, это говорит о весьма и весьма сомнительном качестве иранского ракетного оружия. Второй очень важный момент – это минимальные потери среди личного и обслуживающего персонала баз.

Сообщается лишь о раненных, но не убитых. А, появившиеся кадры с мест обстрела демонстрируют то, что часть ракет попросту рухнули за пределами военных объектов. То есть, точность иранских ракет тоже вызывает серьезные сомнения.

И вот, что не говорите, а вероятность того, что иранская ракета могла по ошибке, либо из-за криво заданной траектории, либо же отклонения от курса, поразить украинский самолёт, звучит куда более вменяемо, нежели авария по причине технической неисправности именно в ночь ракетного обстрела и в стране, совершившей данный обстрел.

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Конечно, итоговую черту под этой трагедией будет подводить следствие, но в этом деле тоже своя дилемма. Расследования катастроф Boeing проводят в том числе и специалисты компании, отбывающие тут же на место авиакатастроф, но, в контексте нынешних отношений США и Ирана, похоже, расследованием курировать будет именно иранская сторона.

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