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Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером

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Ирен Сандлер
Ирен Сандлер

Десять лет назад, в 2008 году, в возрасте 98-и лет умерла женщина по имени Ирена Сандлер. Во время Второй мировой войны Ирена получила разрешение на работу в Варшавском гетто в качестве сантехника/сварщика. У нее были на то "скрытые мотивы".

Будучи немкой, она знала о планах нацистов по поводу евреев.

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На дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто, а в задней части грузовичка у нее был мешок для детей постарше. Там же она возила собаку, которую натаскала лаять, когда немецкая охрана впускала и выпускала машину через ворота гетто. Солдаты, естественно, не хотели связываться с собакой, а ее лай прикрывал звуки, которые могли издавать дети. За время этой деятельности Ирене удалось вынести из гетто и, тем самым, спасти 2500 детей.

Ее поймали и пытали, сломали ей обе руки и обе ноги, но она не рассказала, где закопаны банки с именами – это была единственная ниточка, по которой уцелевшие могли бы найти своих детей…

Благодаря поддержке подполья ей удалось чудом избежать расстрела. После войны она попыталась отыскать всех возможно выживших родителей и воссоединить семьи. Но большинство из них окончило жизнь в газовых камерах. Дети, которым она помогла, были устроены в детские дома или усыновлены.

В 2003 году она получила самую высшую награду Польши, орден Белого Орла. Музей Холокоста Израиля присудил ей звание "Праведника народов Мира". В 2007 она была выдвинула на Нобелевскую премию мира, но не получила ее.

Ирена говорила: "Я до сих пор чувствую себя виноватой, что я не сделала больше..."

Этот пост, как цепочка памяти о миллионах жертв войны и ее героях.

Такие истории должен знать каждый и приятно их рассказывать о достойных людях.

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости политики Публикации История война Новости Польши
Источник: Борислав Береза
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