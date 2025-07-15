Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой ZMINA. Гражданская журналистка, правозащитница и политическая заключенная из Крыма Ирина Данилович обратилась к вице-президенту Европарламента Пине Пичерно с просьбой привлечь внимание к массовым пыткам и издевательствам в женской колонии № 7 в Зеленокумске Ставропольского края, где ее удерживают.

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По словам Ирины, администрация колонии превратила жизнь заключенных в "бесконечный ад", используя настоящие "методы гестапо".

Данилович сообщила, что в колонии круглосуточно не выключают яркий свет, из-за которого у нее болит голова и невозможно заснуть, а ежедневно в течение нескольких часов в бараке на максимальной громкости работает аппаратура. Это особенно истощает Ирину, которая страдает от воспаления среднего и внутреннего уха, что угрожает ее жизни, но должного лечения она не получает.

"Даже повязки на глаза не спасают",

– написала журналистка.

Кроме того, по словам Данилович, женщин заставляют часами стоять на улице под дождем или в мороз, что является прямой пыткой. Она просит Пину Пичерно донести эти факты до европейского сообщества и призывает всех неравнодушных выразить свою позицию. Также Ирина обратилась с призывом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы та прекратила пытки и нарушения прав женщин в колонии.

Напомним, Ирина Данилович – медсестра и общественная активистка из Феодосии, которая сотрудничала с изданием "INжир media" и правозащитным проектом "Крымский процесс". Она много писала о проблемах медицинской сферы в оккупированном Крыму, недоплаты медработникам и отсутствие защиты прав.

29 апреля 2022 года Ирину похитили сотрудники ФСБ и до 7 мая удерживали в подвале без всякого процессуального статуса и доступа к адвокату. Там ее допрашивали на полиграфе, психологически давили, угрожали вывезти в лес или Мариуполь, а кормили только раз в день. Несмотря на давление международных правозащитников, "суд" в Феодосии приговорил ее к семи годам колонии по сфабрикованному делу о якобы хранении взрывчатки.

Сейчас состояние здоровья Данилович остается критическим: из-за воспаления уха она имеет постоянную сильную боль и риск воспаления мозга, но в колонии надлежащую помощь не оказывают.