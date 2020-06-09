Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук официально вступила в борьбу за пост мэра Киева. Она подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз.

Ирина Верещук не обсуждала этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским, об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Праймериз - вопрос открытый. Я подала свою кандидатуру, когда услышала о том, что рассматриваются различные кандидатуры. На это есть право и возможность,

- отметила Верещук.

И добавила, что определенные основания подать свою кандидатуру: "разбираюсь в этом, жила много лет в этом, знаю и умею". Верещук хочет представить свое видение того, что можно сделать.

Что такое праймериз?

Тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Содержание праймериз заключается в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах. Ведь их электорат обычно близок.

Что известно об Ирине Верещук

Нардеп когда была мэром города Рава-Русской , что на Львовщине.

, что на Львовщине. Ранее уже заявляла, что может участвовать в выборах мэра Киева.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что кандидатом на пост мэра Киева от "слуг" может стать женщина. Однако имени не стал разглашать.

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Что известно о выборах в Киеве

Очередные выборы мэра Киева и Киевсовета запланированы на 25 октября 2020 года .

. Лидером симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, президентская партия "Слуга народа" .

на выборах в городской совет, по данным социологов, президентская партия . Исследование нескольких социологических групп свидетельствуют о том, что больше всего голосов киевляне готовы отдать за действующего мэра Виталия Кличко.



Рейтинг возможных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала