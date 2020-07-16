Фракция "Слуга народа" на заседании 16 июля проведет праймериз кандидатов в мэры столицы. СМИ пишут, что народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук является наиболее вероятным кандидатом от партии власти. Заместитель главы фракции Евгения Кравчук заявила, что поддержит именно ее кандидатуру.

Фракция монобольшинства выберет кандидата в мэры Киева

"Слуга народа" планирует на своем заседании провести праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, пишет Интерфакс-Украина.

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Праймериз именно для членов фракции, членов партии, тех, кто вызвался официально. Таких пока пятеро,

– отметила Кравчук.

По ее словам, фактически праймериз проходит уже более месяца – "кто газеты раздает, кто борды вывешивает, кто дебаты устраивает".

Больше всего шансов на победу у Верещук

Глава одного из подкомитетов комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук имеет больше всех шансов на победу.

Верещук является наиболее реальным кандидатом от партии "Слуга народа" в мэры Киева по итогам праймериз,

– сообщают источники.

Кравчук отметила, что намерена поддержать кандидатуру Ирины Верещук, поскольку считает, что "женщины должны идти в политику".

"Я считаю, что она сможет собрать команду, в том числе женщин больше подтянуть в Киевсовет", – отметила депутат. И добавила, что Верещук будет очень неудобным оппонентом для Кличко.

Что известно об Ирине Верещук? В 2010 – 2015 годах была мэром города Рава-Русская Львовской области. Избрана народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под №29.

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Что этому предшествовало

15 июля нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что 16 июля на заседании фракции состоятся внутрипартийные праймериз . На них выберут кандидатуру в мэры Киева.

. На них выберут кандидатуру в мэры Киева. Известно о таких участниках праймериз: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура, Дмитрий Гурин.

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