Ирина Билык приобрела квартиру у моря в Одессе

У украинской певицы Ирины Билык появилось собственное жилье в портовом городе Одессе.

Подробностями пока Ирина Билык делится неохотно. Об этом сообщает ТСН.

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Однако женщина уверяет, что не планирует переезжать из Киева в Одессу, а будет совмещать отдых с работой.

Отмечается, что ближайший приезд артистки в Одессу запланирован на 4 августа: Ирина Билык выступит на новой концертной площадке – в Летнем театре "Морвокзал" – с сольным шоу "Без Грима. Лучше. О любви".

"Я начинаю собирать чемоданы в Одессу. А чем заняты вы?" – писала Билык поклонникам в социальных сетях.

Ранее Ирина Билык призналась, что собственный дом в Киеве ей помог приобрести Андрей Данилко.

"Я очень хотела купить дом, но мне не хватало денег на него. И Андрюша дал мне беспроцентный кредит. Это был шаг настоящего мужчины", – отметила она.

К слову, сейчас Ирина Билык в счастливых отношениях с режиссером Асланом Ахмадовым. Звезда не скрывает своих чувств и даже признается, как она представляет свою идеальную свадьбу.