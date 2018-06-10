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Ирина Билык призналась, о какой свадьбе мечтает

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Ирина Билык рассказала о своей свадьбе
Ирина Билык рассказала о своей свадьбе / Соцсети

Украинская певица Ирина Билык сейчас состоит в счастливых отношениях с режиссером Асланом Ахмадовым. Звезда не скрывает своих чувств и даже признается, как она представляет свою идеальную свадьбу.

Об этом артистка рассказала в "Светской жизни с Екатериной Осадчей", передает ТСН.

Как известно, Ирина Билык с 2015 года состоит в романтических отношениях с российским режиссером Асланом Ахмадовым. Певица демонстрирует нежные кадры с мужем и их сыном, не скрывая своего восторга от супружеской жизни.

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Однако поклонники звезды до сих пор не знают деталей свадьбы звездной пары. Ирина Билык до сих пор не рассказывала об этом, но все же решила поделиться подробностями. Как оказалось, от пышного празднования пара отказалась, поэтому, возможно, артистка удивит всех неожиданным венчанием.

У нас на тот момент была цель – это наш мальчик. И мы так волновались, чтобы он родился. Наверное, мы аккумулировали все деньги на то, чтобы он родился, поэтому отложили вечеринку. Но я думаю, что как только будет настроение, и немного соберем денег, то будем гулять,
– призналась артистка.

В то же время Ирина Билык рассказала, что мечтает не о белом платье, а о каком-то ярком.

"Я не хочу белого платья, хочу яркое, возможно, желтое. И я хочу, чтобы это (церемония венчания, – ред.) было в море", – добавила артистка.

Отметим, что от первого мужа Андрея Оверчука певица родила 18-летнего сына Глеба. В 2007 году Ирина Билык вышла замуж за хореографа Дмитрия Дикусара, с которым прожила 3 ​​года. В 2015 году стало известно, что певица в третий раз вышла замуж.

Теги: Музыка LifeStyle Ирина Билык
Источник: 24 Канал
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