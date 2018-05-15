Ирина Билык удивила кардинальной сменой имиджа: фото
Украинская певица Ирина Билык не боялась экспериментировать со стрижками и цветом волос, потому представала перед поклонниками в разных образах. Теперь звезда в очередной раз удивила новым стилем.
Соответствующее фото появилось на Instagram-странице артистки.
На снимке Ирина Билык предстала с короткой стрижкой и окрашенными рыжими волосами. Роскошный макияж и задумчивый взгляд добавили изысканности образу знаменитой певицы.
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Артистка выбрала ярко-синее платье, которое дополнила шляпой такого же цвета. Новый имидж певицы очень ей шел, что отметили поклонники в комментариях к посту.
Ирина Билык удивила всех не только сменой имиджа, но и интригующей заметкой.
Прекрасно думать о грядущем Счастье,
– написала Ирина Билык.
Такой комментарий заинтриговал подписчиков артистки. Пока же неизвестно, о каком "счастье" сообщила Ирина Билык.