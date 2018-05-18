Ирина Билык выпустила клип с лесбийскими поцелуями: пикантное видео

Украинская певца Ирина Билык не перестает удивлять поклонников творческими экспериментами. Певица выпустила пикантное видео к песне "Не прячь глаз".

Видео появилось на YouTube-канале звезды и повлекло значительные обсуждения в сети.



После неожиданной смены имиджа рыжеволосая Ирина Билык появилась в новом образе в клипе. Артистка сняла пикантное видео поддержки ЛГБТ-сообщества.

Читайте также: Ирина Билык с маленьким сыном и мужем впервые снялись для глянца: фото

Для презентации видеоработы Ирина Билык выбрала необычное место – посольство Германии в Киеве. Событие состоялось в Международный день борьбы с гомофобией. Светское мероприятие посетили звездные друзья Ирины Билык и посол Германии в Украине.

Надеюсь, что эта работа сможет поднять уровень толерантности к ЛГБТ-сообществу (геи, лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры) в нашей стране,

– написала певица в соцсети.

Режиссером пикантного клипа был Юрий Движон. По его замыслу, перед зрителями предстают 10 героев, которые не стесняются говорить о своей нетрадиционной ориентации. Кроме этого, мужчина сам исполнил роль в видео. На кадрах женщины нежно целуют друг друга, что придало сексуальности клипу. Также обнаженные люди принимают душ, соблазнительно реагируя на капли воды.

Смотрите видео клипа Ирины Билык "Не прячь глаз"

Пользователи сети по-разному отреагировали на новый клип певицы. Одни встали на защиту идеи Ирины Билык, говоря, что стоит акцентировать внимание на вопросе существования ЛГБТ-сообщества, другие же критиковали звезду, добавляя, что эта тема не должна быть настолько остро поднята. Сейчас видео посмотрели более 14 тысяч человек, большинство полюбило замысел режиссера Юрия Движона.