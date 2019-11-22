Ирина Луценко имеет квартиру в киевском доме, где прогремел взрыв, – СМИ

В Киеве на улице Олеся Гончара 21 ноября прогремел взрыв в многоквартирном доме. Интересно, что в этом же доме имеет квартиру экс-нардеп Ирина Луценко.

В этой квартире расположен ее салон красоты, сообщает "Апостроф" со ссылкой на фейсбук жительницы этого же дома Маргариту Кузнецову.

Важно! В Киеве на Гончара прогремел взрыв в жилом доме

Только у нас в подъезде на Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. Кто-то может проверить, застраховала ли Ира Луценко свою квартиру, в которой расположен ее салон красоты? Может по схеме Гонтаревой в Лондон будет переезжать? А мы вот не спим, коты напуганы, а в подъезде дышать нечем,

– написала киевлянка.

Что известно о взрыве в Киеве?Вечером четверга, 21 ноября, в Киеве на улице Олеся Гончара прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал – повреждена только внутренняя отделка подъезда.



Полиция начала извлекать видео с камер наблюдения, опросила свидетелей, а также открыла дело по статье о хулиганстве. Виновникам грозит заключение сроком до 7 лет.

Что известно об Ирине Луценко?

Ирина Луценко – украинский политик. Родилась в феврале 1966 (53 года) в Ровненской области. Жена бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

Была народным депутатом трех созывов (7, 8 и 9) – сначала от "Батькивщины", а затем от "Блока Петра Порошенко" и "Европейской солидарности". Во время 8 созыва была представительницей президента Петра Порошенко в Верховной Раде.



Ирина Луценко

Во время 9 созыва часто пропускала заседания Верховной Рады из-за болезни, а затем сложила с себя полномочия.

Ирина Луценко неоднократно попадала в различные скандалы. Например, в 2015 году она "победила" в номинации "крупнейшая фальсификация года", голосовав в Раде одновременно за себя и за еще 3 коллег.

В 2017 году она прославилась фразой "Алег, вынеси нафиг этава казла". Таким образом она просила коллегу по фракции Олега Недаву, чтобы тот вынес с трибуны депутата Юрия Левченко.

В начале 2019 года Ирину Луценко поймали за нецензурной бранью просто с трибуны Верховной Рады. Тогда она перепутала законопроекты во время своего выступления, а когда ей на это указали, то она отреагировала, как она сама утверждала, словами "бляха-муха". Что же сказала Луценко – лучше смотрите сами: