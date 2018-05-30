Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочерью в Нью-Йорке: фото

Ирину Шейк и Брэдли Купера снова сфотографировали папарацци. На этот раз – на улицах Нью-Йорка во время прогулки с дочкой.

На фото можно увидеть, как голливудский актер везет коляску с девочкой.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер

Родители были одеты почти в одинаковом стиле: в футболках, брюках и солнцезащитных очках. Только если 43-летний Купер выбрал нейтральные оттенки, то 32-летняя Шейк сделала ставку на яркие цвета и принт с Микки Маусом.

Ирина Шейк

В последнее время в хроники уличных фотографов знаменитости попадают часто: судя по всему, у актера перерыв в съемках, и он больше времени проводит с семьей. Говорят, влюбленные даже поженились – на это намекает и кольцо с изумрудом, которое появилось недавно на руке супермодели. Звезды эти слухи пока не комментируют, но факты говорят за себя – от фотографов они перестали прятаться и в мир вместе выходить стали чаще.



Бредли Купер