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Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочерью в Нью-Йорке: фото

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Ирина Шейк и Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер / Фото из открытых источников

Ирину Шейк и Брэдли Купера снова сфотографировали папарацци. На этот раз – на улицах Нью-Йорка во время прогулки с дочкой.

На фото можно увидеть, как голливудский актер везет коляску с девочкой.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер

Родители были одеты почти в одинаковом стиле: в футболках, брюках и солнцезащитных очках. Только если 43-летний Купер выбрал нейтральные оттенки, то 32-летняя Шейк сделала ставку на яркие цвета и принт с Микки Маусом.

Ирина Шейк

В последнее время в хроники уличных фотографов знаменитости попадают часто: судя по всему, у актера перерыв в съемках, и он больше времени проводит с семьей. Говорят, влюбленные даже поженились – на это намекает и кольцо с изумрудом, которое появилось недавно на руке супермодели. Звезды эти слухи пока не комментируют, но факты говорят за себя – от фотографов они перестали прятаться и в мир вместе выходить стали чаще.


Бредли Купер

Теги: LifeStyle Голливуд Ирина Шейк Звездные романы
Источник: 24 Канал
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