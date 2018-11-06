Ирина Шейк и Кендалл Дженнер засветили стильные образы в новой съемке: яркие фото

Популярный итальянский бренд Miu Miu представил новую рекламную кампанию своей круизной коллекции.

В стильном кампейне Miu Miu снялись не только супермодели – Ирина Шейк и Кендалл Дженнер – а также звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, которая приняла участие в летнем показе бренда.

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Кроме того, в рекламе снялись еще и модели Тейлор Хилл, Ариэль Николсон, Наоми Чин Уинг и другие модели.

Съемка состоялась в пятизвездочном парижском отеле Regina Louvre, где в июле прошел показ круизной коллекции Miu Miu Resort 2019. Автором снимков стал британский fashion-фотограф Аласдейр Маклеллан. Стилистом выступила Кэти Гранд, которая известна своим сотрудничеством с Louis Vuitton и Prada.



Адриана Лима для Miu Miu

Гостиничная тематика вдохновила создателей на эту коллекцию, а именно постоянные встречи и расставания с незнакомыми людьми.

"Ничего нельзя допускать, но можно ожидать чего угодно", – говорится в описании к первому фото с кампейна на официальной странице бренда в Instagram.



Кендалл Дженнер для Miu Miu



Гвендолин Кристи для Miu Miu



Ариэль Николсон для Miu Miu



Ками Ю Тенн и Тейлор Хилл для Miu Miu