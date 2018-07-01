Ирина Шейк показала аппетитные ягодицы в купальнике от "ангела" Victoria's Secret

Супермодель Ирина Шейк, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, решила поддержать бренд своей коллеги-модели Кэндис Сванепул – "Tropic of C", и прорекламировала купальник из ее коллекции.

Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram. На нем партнерша Брэдли Купера лежит на морском побережье в пикантном сплошном купальнике черно-белого цвета.

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Соблазнительный образ Шейк прекрасно подчеркнул ее ягодицы, которые она смело продемонстрировала, а также стройное тело.



Ирина Шейк

На другой фотографии Ирина волшебно прогуливается по побережью райского отдыха, примерив еще один купальник, однако или это бренд Кэндис – пока неизвестно.



Ирина Шейк

Напомним, что "ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул запустила собственный бренд купальников полгода назад. Даже во время беременности звезда занималась рекламой стильных вещей и стала звездой собственных Кампейн. Недавно модель во второй раз стала мамой, – женщина родила мальчика Ариэля.