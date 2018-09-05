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Ирина Шейк показала грудь в прозрачном боди: фото 18+

63 Читати новину українською
Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram

32-летняя супермодель Ирина Шейк продемонстрировала идеальные формы во время показа итальянского бренда белья Intimissimi, который прошел 4 сентября в Вероне.

Новые фото с показа Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram.

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Первый выход российской модели был в откровенном прозрачном боди.

Смотрите видео с дефиле Ирины Шейк:

 

Второй выход Ирины был скромнее. Модель продемонстрировала идеальные формы в блестящем боди, украшенном пайетками.

 

Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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