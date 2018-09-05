Ирина Шейк показала грудь в прозрачном боди: фото 18+

32-летняя супермодель Ирина Шейк продемонстрировала идеальные формы во время показа итальянского бренда белья Intimissimi, который прошел 4 сентября в Вероне.

Новые фото с показа Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram.

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Первый выход российской модели был в откровенном прозрачном боди.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 5 Вер 2018 р. о 6:13 PDT

Допис, поширений Irina Shayk (@__irina__shayk) 5 Вер 2018 р. о 7:54 PDT

Допис, поширений Irina Shayk (@__irina__shayk) 5 Вер 2018 р. о 7:53 PDT

Допис, поширений Irina Shayk (@__irina__shayk) 5 Вер 2018 р. о 7:54 PDT

Смотрите видео с дефиле Ирины Шейк:

Допис, поширений Irina Shayk (@irinashayksdaily) 5 Вер 2018 р. о 7:48 PDT

Второй выход Ирины был скромнее. Модель продемонстрировала идеальные формы в блестящем боди, украшенном пайетками.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 5 Вер 2018 р. о 6:11 PDT