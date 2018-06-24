Ирина Шейк показала соблазнительные формы в роскошном розовом платье: фото
32-летняя российская модель Ирина Шейк приехала в Великобританию, город Ретинг, где состоялось открытие шоурума испанской компании керамической плитки и отделочных материалов Porcelanosa.
Ирина Шейк сразу поразила всех присутствующих своим эффектным образом.
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Модель на своей странице в Instagram поблагодарила компанию за открытие и опубликовала фото с легким нюдовым мейком, собранным волосом в роскошном платье.
Источник: 24 Канал
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