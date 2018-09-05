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Ирина Шейк показала стильные осенние наряды в новой фотосессии

83 Читати новину українською
Ирина Шейк для Ellen Tracy
Ирина Шейк для Ellen Tracy / ellentracy.com

С началом осени в сети появляется все больше фотосессий звезд в осенних образах. Одной из них стала российская модель Ирина Шейк, которая стала главной героиней кампейна Ellen Tracy.

 

На сайте бренда сообщают, что Ирина Шейк примерила несколько очень стильных образов из осенне-зимней коллекции нью-йоркского бренда Ellen Tracy. Среди них – брючные костюмы, цветочные платья и мягкие свитера. Автором новой фотосессии стал Рован Пепиер.

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Ирина Шейк для Ellen Tracy

После фотоистории звездная мамочка Ирина отметила, что имеет честь принимать участие в кампейне Ellen Tracy, поскольку ранее его представляли лучшие звезды фэшн-индустрии: "Я невероятно рада сотрудничеству с брендом Ellen Tracy, с его захватывающей историей в индустрии моды. Мне также невероятно приятно идти по стопам таких легенд, как Синди, Кристи и Стефани, которые ранее представляли Ellen Tracy".


Ирина Шейк для Ellen Tracy

Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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