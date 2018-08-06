Ирина Шейк показала стройную фигуру на фоне слухов о беременности: фото

Одна из самых популярных моделей мира Ирина Шейк наслаждается романтическим отпуском в Европе. Звезда отдыхает в компании возлюбленного – 43-летнего актера Брэдли Купера.

Пару сфотографировали папарацци в Позитано (Италия), когда они плавали и загорали, пишет Daily Mail.

Читайте также: Ирина Шейк снялась в соблазнительной фотосессии и рассказала о трудностях в жизни: фото



Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина надела бикини нежно розового цвета, демонстрируя свой золотистый загар и подтянутые мышцы.



Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Брэдли Купер

Шейк также выложила снимки с отдыха в Instagram. На фото тень упала так, что кажется будто живот модели округлился. В комментариях поклонники Ирины написали, что она ждет пополнения в семье и даже начали поздравлять Шейк.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 4 Сер 2018 р. о 7:51 PDT

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 5 Сер 2018 р. о 6:17 PDT