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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ирина Шейк показала стройную фигуру на фоне слухов о беременности: фото

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Фото из Іnstagram

Одна из самых популярных моделей мира Ирина Шейк наслаждается романтическим отпуском в Европе. Звезда отдыхает в компании возлюбленного – 43-летнего актера Брэдли Купера.

Пару сфотографировали папарацци в Позитано (Италия), когда они плавали и загорали, пишет Daily Mail.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина надела бикини нежно розового цвета, демонстрируя свой золотистый загар и подтянутые мышцы.


Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Брэдли Купер

Шейк также выложила снимки с отдыха в Instagram. На фото тень упала так, что кажется будто живот модели округлился. В комментариях поклонники Ирины написали, что она ждет пополнения в семье и даже начали поздравлять Шейк.

 

Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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