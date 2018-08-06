Ирина Шейк показала стройную фигуру на фоне слухов о беременности: фото
Одна из самых популярных моделей мира Ирина Шейк наслаждается романтическим отпуском в Европе. Звезда отдыхает в компании возлюбленного – 43-летнего актера Брэдли Купера.
Пару сфотографировали папарацци в Позитано (Италия), когда они плавали и загорали, пишет Daily Mail.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер
Ирина надела бикини нежно розового цвета, демонстрируя свой золотистый загар и подтянутые мышцы.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Брэдли Купер
Шейк также выложила снимки с отдыха в Instagram. На фото тень упала так, что кажется будто живот модели округлился. В комментариях поклонники Ирины написали, что она ждет пополнения в семье и даже начали поздравлять Шейк.