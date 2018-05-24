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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ирина Шейк показала стройную фигуру в кружевном белье: пикантное фото

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Фото из открытых источников

Российская супермодель Ирина Шейк частенько радует своих поклонников соблазнительными фото в купальниках и белье. Поскольку модель является официальным амбассадором бельевого бренда Intimissimi, она в очередной раз показала свои стройные формы.

Для соблазнительного фото Ирина выбрала очаровательный кружевной топ белого цвета, который удачно подчеркивал ее формы. Перед собой звезда держит огромный букет цветов, вероятно, от бельевой марки.

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"Шагаю в лето вместе с моей intimissimiofficial", – говорится в сообщении сексуальной модели.

 

Звезда неоднократно публиковала интимные фото, в которых смело демонстрирует свои прелести. Несмотря на маленькую дочь и статус официальной жены Брэдли Купера, Шейк не стесняется хвастаться своим телом.

 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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