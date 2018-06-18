Ирина Шейк посетила показ с кардинально короткими волосами: фотосравнение
Российская модель Ирина Шейк сделала эксперимент со своей внешностью и пришла на показ Dsquared2 в Милане с очень короткими волосами.
На первый взгляд кажется, что Ирина Шейк обрезала свои роскошные волосы, но достаточно заметно, что звезда примерила всего лишь парик с русыми волосами.
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Ирина Шейк на показе Dsquared2 в Милане
Стоит отметить, что новый имидж Ирины ее хорошо освежил, но поклонники все же просят вернуться к предыдущему образу. Каре с челкой отлично подходило к ее классическому черному костюму, – почти все звезды показов примерили мужские наряды в связи с мужской Неделей моды.
Ирина Шейк на показе Dsquared2 в Милане
На одной из фотографий звезда даже продемонстрировала голое тело, которое виднелось из-под жакета. Фотография собрала много восторженных комментариев и лайков.
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Ирина Шейк на показе Dsquared2 в Милане