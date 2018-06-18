Ирина Шейк посетила показ с кардинально короткими волосами: фотосравнение

Российская модель Ирина Шейк сделала эксперимент со своей внешностью и пришла на показ Dsquared2 в Милане с очень короткими волосами.

На первый взгляд кажется, что Ирина Шейк обрезала свои роскошные волосы, но достаточно заметно, что звезда примерила всего лишь парик с русыми волосами.

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Ирина Шейк на показе Dsquared2 в Милане

Стоит отметить, что новый имидж Ирины ее хорошо освежил, но поклонники все же просят вернуться к предыдущему образу. Каре с челкой отлично подходило к ее классическому черному костюму, – почти все звезды показов примерили мужские наряды в связи с мужской Неделей моды.



Ирина Шейк на показе Dsquared2 в Милане

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 17 Чер 2018 р. о 10:06 PDT

На одной из фотографий звезда даже продемонстрировала голое тело, которое виднелось из-под жакета. Фотография собрала много восторженных комментариев и лайков.

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Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 17 Чер 2018 р. о 11:29 PDT



Ирина Шейк на показе Dsquared2 в Милане