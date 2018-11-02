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      Ирина Шейк предстала в рекламе сексуального белья для Intimissimi: проникновенные фото

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      Ирина Шейк для Intimissimi
      Ирина Шейк для Intimissimi / Instagram / @intimissimiofficial

      Известная российская модель стала лицом новой коллекции итальянского бренда белья Intimissimi. Эта коллекция – гораздо больше, чем просто джинсы.

      Новые фото появились на Instagram-странице бельевого бренда.

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      Новая линейка называется Intimissimi Ultralight и состоит из удобного белья и комфортной домашней одежды из мягких тканей, например, из кашемира. В этой коллекции нет откровенных наборов белья. В нее входят только майки, лонгсливы, боди и гольфы трех цветов: бежевого, серого и темно-коричневого.

      Ірина Шейк
      Ирина Шейк для рекламной кампании Intimissimi

      Ірина Шейк
      Ирина Шейк для рекламной кампании Intimissimi

      Ірина Шейк
      Ирина Шейк для рекламной кампании Intimissimi

      Ірина Шейк
      Ирина Шейк для рекламной кампании Intimissimi

      Ірина Шейк
      Ирина Шейк для рекламной кампании Intimissimi

      Стоит добавить, что российская модель Ирина Шейк уже много лет подряд является лицом бренда Intimissimi и часто снимается для рекламных кампаний.

      Теги: LifeStyle Эротика Мода Ирина Шейк
      Источник: 24 Канал
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