Ирина Шейк снялась в соблазнительной фотосессии и рассказала о трудностях в жизни: фото

32-летняя знаменитая российская модель Ирина Шейк украсила обложку глянца Evening Standard. Кроме того, женщина поделилась с какими трудностями ей пришлось бороться в детстве и начале карьеры.

Об этом Ирина Шейк рассказала в интервью британскому изданию Evening Standard.

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Знаменитая модель, когда начинала карьеру во Франции, соглашалась на работу только из-за желания заработать деньги и помочь семье. Известно, что в то время Ирина даже не владела английским языком.

В Париже жила в маленькой квартире вместе с другими девушками-моделями. У нас было только 40 евро в неделю на карманные расходы. Еженедельно мы покупали рис и ели его, потому что денег не оставалось. В понедельник спускались в метро с одним евро в кармане и ехали в агентство за деньгами на жизнь в течение следующей недели. Это было трудное, но веселое время,

– отметила модель.

Допис, поширений Evening Standard Magazine (@eveningstandardmagazine) 12 Лип 2018 р. о 5:00 PDT

Ирина Шейк призналась, что в начале карьеры многие смеялись над ней и говорили, что она не похожа на модель.

"Они были худыми и популярными, а я не проходила кастинги. У меня была смуглая кожа и грудь была", – отметила она.

Отметим, что автором снимков стала Эллен фон Унверт. На фото Ирина позирует в соблазнительных купальниках, которые отлично подчеркивают ее формы.

По словам Ирины, она не снимается обнаженной. Однако супермодель назвала условие, при котором готова согласиться на фотосессию в стиле "ню".

"Мы живем в XXI веке, когда женщина может выражать свою сексуальность и не стесняться собственного тела... Я не снимаюсь топлесс – это мое личное решение. Но если меня попросят обнажиться и мне нравится проект, соглашусь раздеться. Я воспринимаю это как искусство", – отметила она.



Ирина Шейк / Evening Standard