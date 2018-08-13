Ирина Шейк в золотом металлическом платье развлекалась на Ибице: фото
Знаменитая 32-летняя российская модель Ирина Шейк посетила грандиозную вечеринку на Ибице, которую назвали Metal Mania.
Название светской вечеринки fashion-фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготт определило и дресс-код. Ирина Шейк предстала в образе греческой богини, выбрав золотое мини-платье, которое состоит из металлических пластин. Шейк опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.
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Супермодель дополнила образ золотыми ботильонами на каблуке с открытым носком и неброским макияжем. Компанию модели составил креативный директор Burberry Рикардо Тиши, который также поразил металлическим нарядом.
Рикардо Тиши и Ирина Шейк
Ирина Шейк на вечеринке на Ибице
Мерт Алас и Ирина Шейк
Ирина Шейк
Ирина Шейк и Рикардо Тиши