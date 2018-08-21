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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ирина Шейк засветила глубокое декольте на обложке Vogue: фото

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Фото из Іnstagram

Знаменитая модель Ирина Шейк стала главной героиней новой фотосессии для журнала Vogue Espana.

Сейчас в сети показали только один кадр со всей съемки, а именно обложку.

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На фото Шейк позирует в красном платье с очень глубоким декольте. Образ звезды дополняет насыщенный макияж, а укладка сделана с эффектом мокрых волос.

Автором стильного фотосета стал Джампаоло Сгура, который не раз сотрудничал с Ириной.

Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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