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Ириша Блохина родила второго ребенка

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Ириша Блохина с мужем
Ириша Блохина с мужем / Instagram

34-летняя украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина стала во второй раз мамой.

Об этом Блохина сообщила 19 июля на своей странице в Instagram.

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"Добро пожаловать, Габриэль Брынзак", – прокомментировала фотографию счастливая мама.

 

Welcome to the world Gabrielle Brynzak Born 18.07.18 From Gods hands & heart to ours

Допис, поширений Ireesha Blohina (@ireesha_b)

Кроме того, гимнастка показала снимки, которые сделала во время беременности вместе с ее мужем, бизнесменом Алексеем Брынзаком.

Іріша Блохіна з чоловіком

Іріша Блохіна з чоловіком

Іріша Блохіна з чоловіком

Ириша Блохина / Все фото – Instagram

Теги: LifeStyle Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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