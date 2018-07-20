Ириша Блохина родила второго ребенка
34-летняя украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина стала во второй раз мамой.
Об этом Блохина сообщила 19 июля на своей странице в Instagram.
Читайте также: Известный турецкий певец Таркан впервые стал отцом: фото
"Добро пожаловать, Габриэль Брынзак", – прокомментировала фотографию счастливая мама.
Кроме того, гимнастка показала снимки, которые сделала во время беременности вместе с ее мужем, бизнесменом Алексеем Брынзаком.
Ириша Блохина / Все фото – Instagram
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33