Ириша Блохина родила второго ребенка

34-летняя украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина стала во второй раз мамой.

Об этом Блохина сообщила 19 июля на своей странице в Instagram.

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"Добро пожаловать, Габриэль Брынзак", – прокомментировала фотографию счастливая мама.

Кроме того, гимнастка показала снимки, которые сделала во время беременности вместе с ее мужем, бизнесменом Алексеем Брынзаком.

Ириша Блохина / Все фото – Instagram