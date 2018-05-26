Ирландцы проголосовали за легализацию абортов, – экзитполы

25 мая в Ирландии прошел референдум о легализации прерывания беременности. По данным экзитполов за легализацию абортов проголосовали 68 процентов участников.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что в основном свой голос "за" отдали молодые люди и женщины. В референдуме могли принять участие 3,2 млн человек. Около 90% жителей Ирландии в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали за отмену запрета абортов.

Официальные результаты референдума будут объявлены по итогам подсчета голосов в субботу, 26 мая.

В католической Ирландии аборты запрещены с 1983 года.

"Женщине, которая сделала аборт, может грозить до 14 лет лишения свободы. С 2014 года аборты разрешены, только если беременность представляет угрозу для жизни матери. При этом ирландкам не запрещается делать аборт за границей. С 1980 по 2016 годы этой возможностью воспользовались 170 тысяч жительниц страны", – пишет издание.