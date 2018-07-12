Ирландка забавно задала принцу Гарри вопрос о детях: детали

Принц Гарри и его очаровательная жена Меган Маркл отправились в первую международную поездку. Их визит привлек внимание общественности, которую больше всего интересует вопрос о будущих потомках. Затем герцог Сассекский вынужден был ответить на смешной вопрос.

Недавно западные СМИ взорвались новостью: Меган Маркл беременна двойней. Слухи о будущих потомках герцогов Сассекских подогрел отец жены принца Гарри, который рассказал, что его дочка давно мечтает стать мамой, поэтому вскоре супруги могут порадовать мир радостной новостью. Кроме этого, и сам герцог неоднократно говорил журналистам, что хочет иметь детей.

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Несмотря на значительный ажиотаж, Меган Маркл демонстрирует стройную талию и роскошный стиль в Ирландии. Однако новость не прошла мимо ушей любознательных людей. 43-летняя ирландка Элейн Адам-Стюарт решилась спросить у принца Гарри о его семейной жизни. Однако жительница Дублина выбрала для этого забавную форму.

У моего мужа тоже рыжие волосы, и он подарил мне пятерых детей. Когда вы с Меган планируете последовать нашему примеру?

– спросила ирландка, передает People.

Неожиданный вопрос настолько рассмешил принца Гарри, что он не сдержал своего смеха. Однако избегать ответа герцог Сассекский не стал, а в таком же юмористическом стиле ответил женщине: "Пятеро детей? Это очень много".