Ирландская певица Шинейд о'Коннор приняла ислам и сменила имя: неожиданные подробности

Ирландская певица Шинейд о'Коннор, которая неоднократно шокировала жуткими подробностями про сложное детство, изнасилования и попытки самоубийства, решила стать мусульманкой и изменила свое имя на Шухада. С арабского ее имя означает "мученица".

Об этом она сообщила в своем микроблоге в Twitter и опубликовала фото в хиджабе.

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Я горжусь тем, что стала мусульманкой. Это логическое завершение пути для любого умного теолога,

– заявила Шинейд.

Новую страницу в социальной сети теперь уже Шухада посвятила новому этапу в жизни. Певица рассказывает об исламе и благодарит за поддержку.

Кроме того, о'Коннор публикует видеоролики, на которых она поет призыв к молитве – азан.

"Моя лучшая подруга Элейн недавно подарила мне первый хиджаб. Фото выкладывать не буду, потому что это очень личное. И вообще я страшная старая карга. Но очень счастливая старая карга", - добавила артистка.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 d’octubre de 2018

Напомним, в августе Шинейд опубликовала в Facebook видео, в котором призналась о депрессии и суицидальных мыслях. Уже через несколько дней после этого О'Коннор забрали в больницу. Впоследствии в новом интервью ее родная мать Мари О'Коннор держала юную Шинейд в камере пыток и насиловала ее.