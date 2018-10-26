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      Ирландская певица Шинейд о'Коннор приняла ислам и сменила имя: неожиданные подробности

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      Шинейд О'Коннор
      Шинейд О'Коннор / Twitter

      Ирландская певица Шинейд о'Коннор, которая неоднократно шокировала жуткими подробностями про сложное детство, изнасилования и попытки самоубийства, решила стать мусульманкой и изменила свое имя на Шухада. С арабского ее имя означает "мученица".

      Об этом она сообщила в своем микроблоге в Twitter и опубликовала фото в хиджабе.

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      Я горжусь тем, что стала мусульманкой. Это логическое завершение пути для любого умного теолога,
      – заявила Шинейд.

      Новую страницу в социальной сети теперь уже Шухада посвятила новому этапу в жизни. Певица рассказывает об исламе и благодарит за поддержку.

      Кроме того, о'Коннор публикует видеоролики, на которых она поет призыв к молитве – азан.

      "Моя лучшая подруга Элейн недавно подарила мне первый хиджаб. Фото выкладывать не буду, потому что это очень личное. И вообще я страшная старая карга. Но очень счастливая старая карга", - добавила артистка.

      Напомним, в августе Шинейд опубликовала в Facebook видео, в котором призналась о депрессии и суицидальных мыслях. Уже через несколько дней после этого О'Коннор забрали в больницу. Впоследствии в новом интервью ее родная мать Мари О'Коннор держала юную Шинейд в камере пыток и насиловала ее.

      Теги: LifeStyle Музыка Религия іслам
      Источник: 24 канал
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