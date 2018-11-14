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      "IRONMAN" по-украински: полицейский из Днепра победил на мировых соревнованиях по триатлону

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      Полицейский из Днепра Святослав Цветков победил на мировых соревнованиях по триатлону Ironman в Турции. Украинец стал лучшим среди 1700 участников из разных стран мира.

      Для того, чтобы доказать, что он настоящий "железный человек", спортсмену нужно было проплыть почти 2 километра в Средиземном море, проехать 90 километров на велосипеде, да еще и пробежать 21 километр. Со всем этим он справился почти за 4 часа.

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      В полиции мужчина работает уже 20 лет. Свободное от работы время Святослав уделяет спорту, к престижным соревнованиям готовился целый год.

      Победа – это когда ты реализуешь свои усилия. Когда ты работаешь, работаешь, и думаешь – где же этот приятный кусочек сыра на финише, как говорит Рокки. До мурашек пробирает, когда осталось еще 100 метров и ты понимаешь, что уже кричат ​​твою фамилию, и ты абсолютный чемпион,
      – поделился спорстмен.

      Новоиспеченный IRONMAN не только сам занимается спортом, но и мотивирует своих коллег. Многие из них вдохновленные примером коллег планируют также активно работать над собой.

      Украинский чемпион

      Коллеги поблагодарили Святолава за то, что показывает копов подтянутыми и спортивными, разрушая стереотип о пузатых правоохранителях, и подарили именные часы. А полицейский продолжает готовиться к новым вызовам – хочет поехать на чемпионат мира в следующем году.

      Теги: Новости Украины Спорт Полиция Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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