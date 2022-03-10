Эвакуация населения будет происходить через Стоянку и Белогородку в столицу. Россия обязалась прекратить огонь на время эвакуации.
Обратите внимание В Украине 10 марта открыли новые гуманитарные коридоры: маршруты
- Ирпень, гостиница "Ирпень", улица Соборная, 105Б;
- Буча, Бучанский городской совет, улица Энергетиков, 12;
- Гостомель, Исправительная колония, улица Мирная, 3А;
- Бородянка, Церковь, улица Православная – Центральная.
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