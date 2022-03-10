Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка: адреса для эвакуации в Киевской области от ОВА

Днем 10 марта пройдет эвакуация мирного населения Ирпеня, Бучи, Гостомеля и Бородянки. В Киевской ОВА объявили адреса пунктов эвакуации.

Эвакуация населения будет происходить через Стоянку и Белогородку в столицу. Россия обязалась прекратить огонь на время эвакуации.

Обратите внимание В Украине 10 марта открыли новые гуманитарные коридоры: маршруты

Ирпень, гостиница "Ирпень", улица Соборная, 105Б;

Буча, Бучанский городской совет, улица Энергетиков, 12;

Гостомель, Исправительная колония, улица Мирная, 3А;

Бородянка, Церковь, улица Православная – Центральная.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Интересно – Ирина Верещук об эвакуации 10 марта: смотрите видео