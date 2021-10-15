Мать сама сообщила в полицию о том, что недоглядела за сыном. К поискам ребенка привлекли также спасателей, местных жителей и охотников.

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Искали 2 часа

Дом семьи расположен вплотную к лесу. Мальчика пытались найти до того, как стемнеет. Осматривали хозяйственные постройки на территории семьи пропавшего ребенка. Также прочесывали лес.

Нашли ребенка на расстоянии примерно километр от дома.

Он был немного напуган, но, к счастью, не пострадал и не получил переохлаждение,

– отметил в.и.о. начальника сектора полицейской деятельности Вадим Левицкий.

Полицейские поблагодарили всех неравнодушных, которые помогали в поисках ребенка.



К счастью, 2-летнего Валерчика нашли / Фото Нацполиции

Мальчика, пропавшего в Одесской области, разыскали: смотрите видео

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