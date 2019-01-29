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      Исчез капитан скандального судна "Норд": кого обвиняет его адвокат и что говорит СБУ

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      Судно "Норд" и его капитан Владимир Горбенко
      Судно "Норд" и его капитан Владимир Горбенко / Коллаж 24 канал

      Адвокат Максим Могильницкий, чья компания защищает интересы капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко, утверждает, что моряк пропал без вести. Родственники капитана "Норда" ему сообщили, что с полудня в минувшую субботу, 26 января, после того, как Горбенко вышел из дома, никто его не видел. Также он ни с родными, ни со своими защитниками на связь не выходит.

      Как отметил Могильницкий на своей странице в Facebook, это уже как минимум второе загадочное исчезновение Горбенко.

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      "В апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна "Норд", задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже 5 часов спустя", – утверждает юрист.

      Впоследствии он сообщил, что адвокаты его компании обратились с заявлением об исчезновении капитана "Норда" к прокурору Крыма Гюндузу Мамедову и начальнику ГУ СБУ в Крыму Александру Шмитько.

      Горбенко, СБУ, Могильницький, зникнення, Норд
      Заявление, которое адвокаты Горбенкка отправили к прокурору Крыма и начальнику СБУ в Крыму

      "У нас с коллегами есть основания полагать, что к исчезновению Владимира Горбенко причастны правоохранительные органы Украины. Речь идет, в частности, о Службе безопасности Украины. Скажу больше, Горбенко сообщал нам о том, что за ним постоянно ведется скрытое наблюдение. То есть исчезнуть без ведома СБУ он просто не мог", – убеждает адвокат.

      Также он считает, что под похищением сотрудники СБУ намеревались осуществить провокацию, цель которой – имитация попытки скрыться от суда и правоохранительных органов. По его словам, украинские правоохранители все обставляют так, будто Горбенко скрывается, а позже это используют как повод взять под стражу.

      "Еще один вариант – содержание с целью психологического давления на капитана, чтобы тот подписал наконец соглашение со следствием. Ведь до сих пор сторона обвинения настойчиво предлагала Владимиру дать показания и заключить соглашение о признании вины. Капитан стоял на своем, раз за разом отвергая предложения силовиков. Просто потому, что не совершал инкриминируемые ему преступления", – добавил Могильницкий.

      Читайте также: Моряки задержанного "Норда" находятся в посольстве России

      В Службе безопасности Украины в комментарии 24 каналу причастность к исчезновению Владимира Горбенко опровергли.

      "Сейчас у меня нет информации о задержании этого человека со стороны Службы безопасности", – отметила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

      А относительно упреков Могильницкого, что якобы СБУ похитила Горбенко, пресс-офицер спецслужбы отметила, что они никого не похищают, а действуют в рамках действующего законодательства.

      "Все задержания и подозрения происходят в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса. Если он хочет трактовать какие-то действия так, как ему выгодно, мы этого ему запретить не можем", – добавила она.

      В конце октября 2018 года Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла о начале переговоров по обмену капитана судна "Норд" Владимира Горбенко на командира украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого. По словам украинской обмудсвумен Людмилы Денисовой, Горбенко оставался на территории Украины, поскольку относительно него проводятся процессуальные действия.

      Что известно о скандале с судном "Норд"?​
      25 марта 2018 года этот корабль под российским флагом вошел в часть украинских вод Азовского моря. В итоге его задержали украинские, и судно было доставлено в порт Бердянска. Также против его экипажа возбудили ряд дел. После этого так называемое ФСБ в оккупированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа.

      Впоследствии команда судна "Норд" при содействии российских дипломатов пыталась дважды покинуть территорию Украины, однако им это не удалось.

      В начале апреля херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненко мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог. А 10 апреля мужчину отпустили из СИЗО. Через некоторое время остальных членов экипажа "Норда" также отпустили на свободу.

      как разворачивались события после задержания судна "норд":
      Теги: Водный транспорт Украина – Россия СБУ Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины
      Источник: 24 канал
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