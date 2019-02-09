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      Исчезновение ценностей из Киево-Печерской лавры: СБУ возбудила дело

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      По факту исчезновения культурных ценностей из Киево-Печерской лавры открыто дело
      По факту исчезновения культурных ценностей из Киево-Печерской лавры открыто дело / Getty Images

      Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что в Киево-Печерской лавре не хватает 10 предметов, представляющих культурную ценность.

      Поэтому следователи полиции зарегистрировали уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, сообщает пресс-центр СБУ.

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      Дело было возбуждено по факту растраты ценностей, переданных на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры. Сейчас продолжаются следственные действия.

      Осенью 2018 года по инициативе Министерства культуры создали специальную комиссию, которая проверяла имеющиеся в Киево-Печерской лавре церковные драгоценности и святыни, переданные лавре с 1988 года, когда монастырь после закрытия советской властью открыли вновь.

      Впоследствии в Министерстве культуры заявили, что из Киево-Печерской лавры исчезли 8 икон, деревянная чаша и крест. Их нашли во время инвентаризации ценностей в храме.

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      Теги: Новости Киева Києво-Печерськая лавра Новости Украины Религия Расследования Полиция СБУ
      Источник: 24 канал
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