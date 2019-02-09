Исчезновение ценностей из Киево-Печерской лавры: СБУ возбудила дело

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что в Киево-Печерской лавре не хватает 10 предметов, представляющих культурную ценность.

Поэтому следователи полиции зарегистрировали уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, сообщает пресс-центр СБУ.

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Дело было возбуждено по факту растраты ценностей, переданных на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры. Сейчас продолжаются следственные действия.

Осенью 2018 года по инициативе Министерства культуры создали специальную комиссию, которая проверяла имеющиеся в Киево-Печерской лавре церковные драгоценности и святыни, переданные лавре с 1988 года, когда монастырь после закрытия советской властью открыли вновь.

Впоследствии в Министерстве культуры заявили, что из Киево-Печерской лавры исчезли 8 икон, деревянная чаша и крест. Их нашли во время инвентаризации ценностей в храме.