Исчезновение футболиста Эмилиано Сала: группа поиска самолета объявила о первых находках

Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд, который возглавляет экспедицию, что занимается поиском пропавшего самолета с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салы, заявил о том, что в водах Ла-Манша были найдены обломки, которые могут свидетельствовать об авиакатастрофе.

Ранее 24 канал писал, что вечером 21 января над Ла-Маншем пропал без вести самолет с футболистом Эмилиано Сала. Игрок подписал контракт с "Кардифф Сити" и летел из французского Нанта к своей новой команде. Над Ла-Маншем пилот самолета попросил экстренную посадку. После этого на высоте 700 метров над уровнем моря связь с самолетом пропала.

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Полиция сообщила, что 22 января на поверхности воды были обнаружены несколько обломков. Сейчас спасатели не смогли подтвердить, являются ли они частями пропавшего воздушного судна, информирует Sky Sports.

Председатель поисковой службы Джон Фитцжеральд отметил, что были найдены погнутый кусок металла и подушка, вблизи которых плавали еще несколько мелких предметов. Никаких следов людей не обнаружено.

По состоянию на настоящее время два самолета и несколько катеров продолжают поиски пропавшего судна в районе острова Гернси, возле которого теоретически мог упасть самолет с Салой на борту. Там были найдены обломки, вероятно, именно этого воздушного судна.

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