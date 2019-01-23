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      Исчезновение футболиста Эмилиано Сала: полиция назвала условия, при которых игрок мог выжить

      71 Читати новину українською
      Эмилиано Сала исчез
      Эмилиано Сала исчез

      Полиция острова Гернси в проливе ЛаМманш, где исчез футболист Эмилиано Сала, назвала четыре вероятных способа спасения игрока.

      Читайте также: Эмилиано Сала исчез: что известно о футболисте "Кардиффа" и пропавшем самолете над Ла-Маншем

      По сообщению полиции, во время авиакатастрофы пилот и футболист могли спастись.

      Они высадились в другом месте, но не вступили в контакт.
      Они сели на воду, были подобраны судном, которое было рядом, но не вступили в контакт.
      Они сели на воду и воспользовались спасательным плотом, который был на борту самолета.
      Самолет разрушился при контакте с водой, оставив их в море.

      В полиции отметили, что приоритетным для них является поиск плота.

      хроника СОБЫТИЙ
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      Теги: Катастрофа авиация Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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