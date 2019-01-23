Исчезновение футболиста Эмилиано Сала: полиция назвала условия, при которых игрок мог выжить
Полиция острова Гернси в проливе ЛаМманш, где исчез футболист Эмилиано Сала, назвала четыре вероятных способа спасения игрока.
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По сообщению полиции, во время авиакатастрофы пилот и футболист могли спастись.
Они высадились в другом месте, но не вступили в контакт.
Они сели на воду, были подобраны судном, которое было рядом, но не вступили в контакт.
Они сели на воду и воспользовались спасательным плотом, который был на борту самолета.
Самолет разрушился при контакте с водой, оставив их в море.
В полиции отметили, что приоритетным для них является поиск плота.
хроника СОБЫТИЙ
Источник: 24 Канал
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