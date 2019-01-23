Исчезновение футболиста Эмилиано Сала: полиция назвала условия, при которых игрок мог выжить

Полиция острова Гернси в проливе ЛаМманш, где исчез футболист Эмилиано Сала, назвала четыре вероятных способа спасения игрока.

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По сообщению полиции, во время авиакатастрофы пилот и футболист могли спастись.

Они высадились в другом месте, но не вступили в контакт.

Они сели на воду, были подобраны судном, которое было рядом, но не вступили в контакт.

Они сели на воду и воспользовались спасательным плотом, который был на борту самолета.

Самолет разрушился при контакте с водой, оставив их в море.

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9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

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4. The aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea.



Our search area is prioritised on the life raft option.



More updates as information becomes available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

В полиции отметили, что приоритетным для них является поиск плота.

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