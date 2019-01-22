Исчезновение футболиста Эмилиано Сала: в "Кардифф Сити" сделали официальное заявление

Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Клуб из Уэльса сделал официальное заявление по этому исчезновению.

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"Мы были очень шокированы, узнав о том, что самолет пропал без вести. Мы ожидали, что Эмилиано прибудет минувшей ночью в Кардифф, и сегодня проведет свой первый день в команде. Мы приняли решение отложить тренировки, ведь мыслями команда, руководящий состав и весь клуб с Эмилиано и пилотом", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

"Все мы в "Кардифф Сити" хотели бы поблагодарить наших поклонников и все футбольное сообщество за их поддержку в это трудное время. Мы продолжаем молиться за позитивные новости", – заявили в клубе.

Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем пропал без вести самолет с футболистом Эмилиано Сала. Игрок подписал контракт с "Кардифф Сити" и летел из французского Нанта к своей новой команде. Над Ла-Маншем пилот самолета попросил экстренную посадку. После этого на высоте 700 метров над уровнем моря связь с самолетом пропала. Пока продолжается поисково-спасательная операция.

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