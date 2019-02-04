Исчезновение Эмилиано Сала: спасатели нашли тело среди обломков самолета на дне Ла-Манша (фото)

Спасателям удалось обнаружить обломки самолета, на котором мог лететь Эмилиано Сала из Нанта в Кардифф. После этого на месте авиакатастрофы обнаружили и тело.

Комитет по расследованию авиационных происшествий (AAIB) подтвердил, что находка – это обломки самолета Piper Malibu, на борту которого и находился пилот Давид Ибботсон и футболист Эмилиано Сала.

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Также они заявили о том, что среди обломков есть тело. Однако кому именно оно принадлежит – Сала или Ибботсону – пока неизвестно.

Теперь в AAIB размышляют над дальнейшими шагами вместе с полицией и семьями футболиста и пилота.

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