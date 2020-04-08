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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Могут ли исчезнуть лимоны из украинских маркетов

      - Читати новину українською
      Дефицитные и дорогие лимоны / Фото https://pixabay.com

      Лимоны имеют все шансы исчезнуть с прилавков украинских магазинов или существенно подорожать. Что происходит с цитрусовыми, – узнавала журналистка 24 канала.

      В течение года наша страна импортирует примерно 55 тысяч тонн лимонов. В основном в Украину идет турецкий цитрус, который составляет 60% общего объема. В последнее время его экспорт эта страна существенно ограничила.

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      Председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказывает, что не только у нас, но и во всем мире люди стали считать, что лимон и имбирь спасут или хотя уберегут от инфицирования COVID-19. Конечно, это не соответствует действительности. Люди часто путают, что это не лекарство, а лишь один из методов улучшения иммунитета.

      В Украину лимон основном завозили из Турции, которая сначала ограничила поставки к нам, потому что начала больше продавать в Европу, а с прошлого понедельника вообще запретила лимоны для экспорта,
      – объясняет Алексей Дорошенко.


       Чай с лимоном – во время карантина незаменим / Фото https://pixabay.com

      Лимоны из Турции могут заменить израильскими. Правда, здесь есть несколько "но". Во-первых, в этой стране для лимонов еще не наступил сезон. Во-вторых, Израиль имеет определенные сложности с поставками из-за спроса, который вырос.

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      Как отмечает эксперт, полностью закрыть наш спрос эта страна не может. В то же время, израильский лимон всегда был дороже. Поэтому украинцы имеют все шансы оказаться в ситуации, когда лимонов в магазинах будет крайне мало, соответственно будет расти и цена.

      Лимон будет, но в ограниченном количестве. Понятно, что украинцы потребляют больше этих цитрусовых, поэтому цены будут расти. Это будет происходить пока не восстановят поставки из Турции. Украина на эту ситуацию никак повлиять не может,
      – говорит Алексей Дорошенко.

      Еще одна страна, которая нам поставляла лимоны – Испания. Однако, с импортом из этой страны тоже есть определенные сложности из-за распространения пандемии. Среди других поставщиков лимонов остается Аргентина, но на транспортировку этих цитрусовых нужно немало времени. Таким образом, в середине апреля лимоны имеют все шансы исчезнуть с прилавков или подорожать. Если за период карантина их стоимость выросла с 40 до 80 и выше гривен, то со временем цифры на ценниках только возрастут.


      Как вести себя в очереди во время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Публикации Новости Украины Статьи Продукты Імпорт
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